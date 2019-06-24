Фестиваль музыки гнауа: кому передать эстафету ритмов?

Называть музыкой смешение африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов, к которому порой присоединяется даже акробатика - значит, сознательно ограничивать богатство стилей и тенденций этого жанра искусства, сегодня уже знаменитого.

Форум, объединяющий исполнителей и авторов этого направления, принимали в Марокко, в Эс-Сувейре.

Сашила Рэман - британская исполнительница индийского происхождения - выступила на форуме, поразив аудиторию смелым смешением художественных традиций полуострова Индостан.

Она участвовала и в шоу маалема - так называют знатока и мэтра музыки гнауа - Хамида Эль Касри.

Говорит Сашила Рэман: "Мне нравится, когда пересекаются стили и ритмы, именно поэтому я приехала сюда, в Марокко. Я очень увлекаюсь ритуальной музыкой, и я могу с уверенностью утверждать, что эти созвучия влияют в очень существенной степени на мою работу как композитора и как исполнительницы".

Туареги из Сахары, основавшие группу Tinawiren, работают в стиле этно. В их активе - разнообразные награды, в том числе и самая, наверное, почетная - статуэтка Грэмми.

Говорит сооснователь команду Абдалла Аль Хуссейн: "Мы не только музыканты, мы - полномочные послы нашей народности, мы рассказываем о туарегах, о повседневности существования в Сахаре, о том, чем мы живем".

Вместе с Абдаллой Али Хуссейном и его товарищами выступил маалем Мустафа Бакубу. Сам Мустафа работал с Карлосом Сантаной, участвовал в дже м сешшнах с Пэтом Мэтини и Маркусом Миллером.

Он полагает, что "музыка гнауа очень долгое время оставалась в тени и в безвестности, сейчас про нее знает весь мир. Надеюсь, что новое поколение, молодые, подхватят эстафету, и музыка гнауа продолжит развиваться".

Фестиваль закрылся на мажорной ноте группы рэгги, приехавшей с Ямайки.