Европейско-африканский ансамбль

В столице Эфиопии Аддис-Абебе 12 музыкантов из Европы и Африки сочиняли и репетировали две недели и, наконец, выступили на концерте. О таком примере сотрудничества двух континентов в сфере культуры, получившем название проект MAISHA, был снят документальный фильм.

По ходу дела выяснилось, что африканской творческой интеллигенции не хватает доступа к кредитам, инфраструктуре и фондам.

Один из участников проекта, эфиопский клавишник, приехал в Брюссель на Европейские дни развития, чтобы рассказать об извлеченных уроках:

«Мы пытались понять, почему между нашими культурами такой разрыв, и что у нас общего, - говорит Самуэль Йирга. - Мы понимаем силу музыки. Я пытаюсь использовать музыку как инструмент помощи женщинам, помощи детям».

Африка — это ещё мало разработанный рынок для европейских музыкантов. Исполнительный директор брюссельского Международного конкурса имени королевы Елизаветы считает, что такие проекты, как MAISHA, должны распространятся через социальную профессиональную сеть при надлежащей поддержке со стороны властных структур:

«Как создать реальную сеть, которая могла бы быть профинансирована Африканским союзом и Европейским союзом в рамках специального сотрудничества или обязательства? - задаётся вопросом Бернар де Лонуа? - Такая сеть необходима, если мы хотим добиться успеха в долгосрочной перспективе».

При очень быстром росте населения рынок труда Африка должен создавать 15 миллионов рабочих мест в год. Для поддержки перспективных стартапов организована программа «Культурного предпринимательства». Она получает гранты от Молодежного центра сотрудничества Европейского и Африканского союзов с бюджетом 10 миллионов евро, часть которых может пойти на проведение совместных мероприятий.

«Идея в том, чтобы собрать вместе все заинтересованные стороны в экосистеме культурного предпринимательства: артистов, музыкантов, художников, педагогов финансирующие организации, - говорит представитель Центра Хатумата Магасса. - Такой форум можно проводить как в Европе, так и в Африке, чтобы поощрять таланты и создавать самые разные возожности ".

Участники Европейских дней развития отмечали, что в Африке, где ещё не все имеют доступ к системе образования, её дополняет культура, что особено важно для молодых поколений.