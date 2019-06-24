В Германии столкнулись истребители

В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter , которые столкнулись в воздухе во время учений. Оба пилота катапультировались, но, по данным местных СМИ, только один из них остался жив. Спасательная команда обнаружила его на дереве и помогла спуститься на землю. На месте падения самолётов начался пожар, который удалось потушить лишь два часа спустя. Обломки самолётов оказались разбросаны на обширной территории, но жилые дома от их падения не пострадали.

На месте происшествия побывала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен:

– Сегодня трудный день для армии и военно-воздушных сил. Мы потеряли солдата в авиакатастрофе, и наши мысли обращены сейчас к его родным и близким, которым мы выражаем соболезнования.

Инцидент произошёл на северо-востоке страны в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания днём в понедельник.

Разбившиеся истребители входили в состав эскадрильи Штайнхофф, которая дислоцируется рядом с городом Росток. В настоящее время на вооружении ряда стран ЕС стоит более 400 истребителей Eurofighter , которые серийно выпускаются с 2003 года.