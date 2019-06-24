Carrefour уходит из Китая

Французский ретейлер Carrefour резко сокращает своё присутствие на китайском рынке. В понедельник было официально объявлено, что Carrefour уступает за 620 млн евро 80 % своих китайских активов компании Suning – одной из крупнейших компаний розничной торговли в КНР.

Аналитики назвали сделку весьма удачной для Carrefour, так как вместе с магазинами он уступил Suning и долг в размере миллиард 400 млн евро, а также приобрёл возможность продать при желании оставшиеся 20% китайских активов. Фондовый рынок отреагировал на сделку ростом стоимости акций Carrefour.

Carrefour не первый западный ретейлер, не выдержавший конкуренции на китайском рынке – его уже покинули Tesco и Walmart. По информации Reuters, продать свои китайские магазины собирается немецкий ретейлер Metro.