"Брекситит" по обе стороны Ла-Манша

Программа "Вкратце из Брюсселя:

Референдум о членстве в Евросоюзе Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии прошёл 23 июня 2016 года. Но сих пор не ясно, когда и как состоится "брексит", и состоится ли вообще.

Напряжённое ожидание, неопределённость и политический хаос сказываются на психическом состоянии многих людей по обе стороны Ла-Манша.

Корреспондент Euronews Мейв Мак-Махон рассказывает о брюссельской англичанке Шарон Леклерк-Спунер, подхватившей на нервной почве болезнь, которую она называет "брекситит":

"Для Шарон каждый день - это шанс остановить «брексит». Живущая в Брюсселе торговый консультант даже пожертвовала для этого своей карьерой — она могла бы хорошо зарабатывать, давая бизнесу советы в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Вместо этого Леклерк-Спунер проводит дни за компьютером, собирая информацию из Лондона и организуя акции протеста:

"Я никогда не думала, что буду проводить кампании на улицах. Но однажды я вышла на марш в Лондоне, и мне полегчало".

Полегчало, потому что неопределенность с "брекситом" сказывается на здоровье Шарон. Недавно ей пришлось вести дискуссию о сохранении британского членства в ЕС. Она до сих пор страдает от стресса и побочных явлений.

"Врач диагностировал у меня опоясывающий лишай. Наверное, он появился от того, что я слишком много на себя взяла, слишком нервничала и потеряла голову. Я называю эту болезнь "брексититом".

У Шарон две дочери. Младшая Арианна нарядилась единорогом в день, когда мама вела ту дискуссию. Старшая - Армель - на днях переезжает учиться в третью страну. Она рассказывает, что её студенческий опыт омрачен "брекситом":

"Всё это меня очень печалит. Мне было 17 лет, когда произошел референдум о выходе из ЕС. Я собиралась поступать в английский университет. Но результат голосования лишил меня уверенности в себе для учебы в Соединённом королевстве".

Такую печаль разделяет не только эта семья. Как показал опрос в Британии, 64% респондентов считают, что "брексит" вреден для их психического здоровья. Лондонский психотерапевт Юлия Буэно сказала, что задача политиков — заботиться о гражданах, а не создавать для них тревогу:

"Мы выбираем наших политиков, чтобы они служили нам, выполняли наши наказы. Почти все, с кем я общаюсь, считают, что этого не происходит. Имеется очень много неопределенности, и это трудно для человеческой психики. Мой кабинет для консультаций посетили на этой неделе в разное время два разных человека, и оба они использовали одну и ту же метафору: они чувствуют, что живут в параллельной вселенной. Создалась альтернативная реальность. Она длится и длится — уже три года".

22 июля тори выберут нового лидера, который будет управлять кораблём "брексита" и будущим Британии. Оба кандидата утверждают, что Соединённому королевству будет лучше в одиночку.