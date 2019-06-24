Биткойн: рекорд этого года

Курс биткойна достиг максимального в этом году значения. Стоимость самой популярной виртуальной валюты в эти выходные впервые за последние 15 месяцев превысила отметку в 11 тысяч долларов, поднявшись всего за пару дней почти на две тысячи.

Следует отметить, что за предыдущие несколько месяцев биткойн подорожал более чем в три раза. В феврале он стоил 3,5 тысячи долларов. Между тем, примерно годом ранее эта криптовалюта оценивалась в 19,5 тысяч долларов, и многие эксперты предсказывали тогда её дальнейший рост, чего не произошло.

Нынешний взлёт курса биткойна, а также других, менее популярных криптовалют, объясняют целым рядом факторов – и в первую очередь объявлением facebook о введении собственной криптовалюты под названием Libra. Хотя она может стать серьёзным конкурентом уже существующих, речь идёт и об увеличении легитимности всех криптовалют. Теперь опять звучат смелые прогнозы, согласно которым биткойн может достичь отметки в 50 тысяч долларов.