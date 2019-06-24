Переполненный поезд сошёл с рельсов

Пять человек погибли и больше ста пострадали в результате крушения поезда в Бангладеш. Поезд компании Upaban Express, направлявшийся из города Силхет в Дакку, сошёл с рельсов, двигаясь по мосту. Два из шести вагонов упали в канал, один из них перевернулся.

Полиция предупреждает, что число жертв может возрасти. По словам свидетелей, поезд был переполнен.

Причину аварии еще предстоит установить. Неисправными могли быть как рельсы, так и колёсные пары поезда. Предполагается, что поезд превысил разрешённую скорость.

После аварии железнодорожное сообщение между Силхетом и другими районами после аварии было временно приостановлено.