Туризм упёрся в политику: Москва и Тбилиси спорят о туристах

Москва и Тбилиси спорят о безопасности пребывания российских туристов в Грузии во время политического кризиса, который сопровождается протестными выступлениям, в том числе, с антироссийскими лозунгами.

Президент России Владимир Путин запретил авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию, а правительство рекомендовало гражданам покинуть соседнюю республику. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews раскритиковала решение российских властей:

«Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего. Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории. Но это не должно никоим образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии».

Слова Зурабишвили вызвали возмущение официального представителя МИД России Марии Захаровой: «Если что-то и ДОЛЖНЫ туристы из России, так это чувствовать, что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси"».

Зурабишвили в интервью заявила: «Туристы из России ДОЛЖНЫ приезжать в Грузию, так как её любят...» Прямо вот должны?... Publiée par Maria Zakharova sur Dimanche 23 juin 2019

Российская уполномоченная по правам человека Тамара Москалькова тем временем обратилась к своей грузинской коллеге Нино Ломджария с просьбой обеспечить соблюдение прав и свобод россиян. Ломджария пообещала и дальше следить за соблюдением прав иностранцев, но заверила: «Несмотря на российскую оккупацию, в последние годы не было насилия в отношении граждан РФ по этническим или национальным мотивам». По словам Ломджарии, Грузия сохраняет статус безопасной страны.

📢Public Defender's Statement on Russian Ombudsman's Appeal ✅Public Defender Nino Lomjaria has responded to the request... Publiée par Ombudsman sur Dimanche 23 juin 2019

По данным Ростуризма, сейчас по линии туроператоров в Грузии находятся около 1,5 тысяч россиян.