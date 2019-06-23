Дом, который построил МОК

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах перерезает пятицветную ленточку: торжественная церемония открытия новой штаб-квартиры МОК состоялась в воскресенье в швейцарской Лозанне. На сессии в понедельник здесь выберут столицу зимней Олимпиады-2026.

На это звание претендуют совместно итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Такую же совместную заявку представили столица Швеции Стокгольм и город Оре.

Победитель примет эстафету от Пекина, столицы Китая и Зимних Олимпийских игр-2022.

Открытие новой штаб-квартиры МОК было приурочено к 125-летию организации, основанной Пьером де Кубертеном 23 июня 1894 года.

Современное здание из стекла и стали, названное "Олимпийским домом", расположилось на берегу Женевского озера и было признано одним из самых экологичных в мире. В его создании принимали участие архитекторы из Дании и Швейцарии.