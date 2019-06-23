В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

Избиратели Стамбула в воскресенье возвращаются к урнам для голосования, чтобы выбрать мэра своего города - главного культурного, экономического и промышленного центра страны.

Взять реванш за проигрыш на предыдущих - мартовских выборах, результаты которых были аннулированы - надеется представитель правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Ему противостоит оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, чью победу и оспорила ПСР.

Нынешние выборы называют референдумом доверия партии власти и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который не раз говорил: "кто победит в Стамбуле, покорит всю Турцию".