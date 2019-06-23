Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Турция

В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
В Стамбуле проходят повторные выборы мэра
Размер текста Aa Aa

Избиратели Стамбула в воскресенье возвращаются к урнам для голосования, чтобы выбрать мэра своего города - главного культурного, экономического и промышленного центра страны.

Взять реванш за проигрыш на предыдущих - мартовских выборах, результаты которых были аннулированы - надеется представитель правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Ему противостоит оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, чью победу и оспорила ПСР.

Нынешние выборы называют референдумом доверия партии власти и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который не раз говорил: "кто победит в Стамбуле, покорит всю Турцию".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube