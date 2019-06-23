Оппозиция взяла Стамбул. Партия Эрдогана признала поражение

На выборах мэра Стамбула побеждает кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Таковы данные Центризбиркома по итогам подсчёта 94,5% бюллетеней. Имамоглу получает 53,6%, кандидат о правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым — 45.4%.

Как передаёт Reuters, Йылдырым уже признал своё поражение, поздравил своего оппонента и пожелал ему «хорошо служить Стамбулу».

Голосование проводилось повторно после скандала с отменой результатов выборов 31 марта. Тогда Экрем Имамоглу, по официальным данным, набрал 48,8%, а Йылдырым — 48.55%. Разница между оппозиционным политиком и кандидатом от правящей партии составила менее 14 тысяч голосов. Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана опротестовала итоги выборов, заявив о нарушениях и фальсификациях на нескольких избирательных участках. Пересчёт бюллетеней практически ничего не изменил. 6 мая Центризбирком Турции удовлетворил просьбу Партии справедливости и развития и назначил повторные выборы.

Это голосование называют тестом на доверие президенту Реджепу Эрдогану и его партии. Сам Эрдоган когда-то был мэром Стамбула и говорил: «Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции».

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