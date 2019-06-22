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Франция

Элтон Джон получил орден

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 Ирина Шелудкова 
Элтон Джон получил орден
Авторское право
Reuters
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Британский певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почетного легиона, который ему вручил лично президент Франции Эмманюэль Макрон. Он пояснил, что награждение связано не только с выдающимся творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом

"Как и музыка, борьба со СПИДом — это мое увлечение уже много много лет. Также как и музыка, эта борьба каждый день напоминает мне о необычайной силе человеческого духа, что существует больше вещей объединяющих нас, чем разделяющих".

Фонд Элтона Джона за время своего существования с 1992 года собрал более 450 млн евро на борьбу со СПИДом. Церемония награждения состоялась в Елисейском дворце по случаю праздника Дня музыки во Франции.