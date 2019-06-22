Антиправительственная демонстрация в Тиране

На улицы Тираны вышли тысячи сторонников албанской оппозиции. Участники антиправительственной акции протеста призвали к бойкоту муниципальных выборов.

Премьер-министр страны Эди Рама в пятницу заявил, что голосование состоится 30 июня, несмотря на решение президента республики Илира Меты перенести выборы на другую дату в связи с внутриполитическим кризисом.

Рама назвал решение президента неконституционным. По его словам, попытки остановить выборы — это игра с огнем.

Акции протеста в тиране проходят с начала года. Оппозиционеры во главе с лидером Демократической партии Люльзимой Башой требуют отставки действующего правительства. А президент неоднократно призывал конфликтующие стороны к примирению.

Эди Рама утверждает, что цель оппозиции — препятствовать началу переговоров о вступлении Албании в состав ЕС.