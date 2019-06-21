"Торре Гуачето": "наш успех легко повторить"

Коррадо Тарантино возглавляет консорциум, управляющий заповедником "Торре Гуачето".

"Мы перешли от тротиловой рыбалки к модели устойчивого рыболовства, которая сейчас копируется и воспроизводится по всему миру. Каждый год к нам приезжают из Италии и других стран, чтобы изучить наш подход. Он зарекомендовал себя как экономически - рыболовецкий кооператив продолжает жить и работать,- так и экологически, предотвращая депопуляцию моря",- говорит Тарантино.

"Если говорить о сельском хозяйстве, мы прошли путь от интенсивного использования химикатов до создания “био-этикетки” Torre Guaceto для наших продуктов. Они теперь известны во всем мире — например, местное оливковое масло или типичный местный сорт помидоров «Pomodoro Fiaschetto», который был возрождён и усовершенствован нашими фермерами.

И туризм - мы сертифицировали Европейскую хартию устойчивого туризма на охраняемых территориях, которая охватывает все туристические и гостиничные объекты. Мы видим, что можно получать прибыль, уважая природу.

И мы хотим показать, что все это возможно не только в нашем районе, входящем в консорциуму Torre Guaceto, но и во всем мире. Мы убеждены, что это пойдет на пользу всем, сделает жизнь каждого намного лучше."