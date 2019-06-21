Турция: битва за Стамбул

На прошедших в марте выборах мэра Стамбула были подсчитаны и обработаны миллионы бюллетеней. Все впустую... В мае избирательная комиссия приняла решение о повторном голосовании. Кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым проиграл выборы сопернику от оппозиции Экрему Имамоглу. ПСР оспорила результаты, заявив о нарушениях. Оппозиция считает, что ПСР вынудила ЦИК признать выборы недействительными, с чем категорически не согласны в правящей партии. Так или иначе, 23 июня оппоненты снова вступят в битву за Стамбул, крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, бывший в свое время мэром Стамбула, приветствовал проведение повторных выборов: "Я надеюсь, что решение ЦИК положительно скажется как на жизни Стамбула, так и жизни всей нашей страны. Мы, политики, считаем это верным шагом для укрепления нашей воли разрешать проблемы в рамках закона и демократии. Судить должен народ".

Для Эрдогана, теряющего народную поддержку, крайне важно, кто получит ключи от Стамбула. Поражение кандидата от правящей партии, если такое произойдет, обернется для президента репутационными потерями.

Джан Сельчуки, эксперт : "Решение о повторных выборах в Стамбуле обнажило проблемы и разногласия в правящей партии. Чем это обернется - мы увидим после 23 июня. Ясно одно, если победу одержит Экрем Имамоглу, эти проблемы станут еще более очевидными".

В минувший вторник Эрдоган выразил уверенность в победе Бинали Йылдырыма. Однако стамбульцам его кандидатура, похоже, не кажется столь привлекательной. Согласно последним опросам общественного мнения, у кандидата от Республиканской народной партии Экрема Имамоглу преимущество в два-четыре процента. А значит, у него есть шанс на повторную победу.

Ожидается, что выборы стамбульского мэра пройдут под пристальным вниманием международного сообщества и, прежде всего, Европейского Союза. В Брюсселе решение турецкого ЦИКа подвергли критике, заявив, что отмена результатов голосования и проведение повторных выборов противоречит идее демократического избирательного процесса.