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Грузия

Протесты в Тбилиси: есть пострадавшие

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 Елена Караева 
Протесты в Тбилиси: есть пострадавшие
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В результате протестов в грузинской столице пострадали несколько десятков человек, среди есть и полицейские, СМИ страны сообщают о массовых задержаниях манифестантов.

Есть сведения, что часть протестующих разгромила и офис правящей в настоящий момент в стране партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия, расположенный на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

К массовому возмущению привело, как говорят участники манифестаций, поведение российского депутата Сергея Гаврилова, который открыл пленарное заседание парламента. Оппозицию и власть этот жест возмутил.

Как заявил грузинский премьер Мамука Бахтадзе, происшедшее в зале пленарных заседаний неприемлемо.

Представители правящей партии подчеркнули, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и, по их мнению, ошибка была допущена службой протокола грузинского парламента.

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