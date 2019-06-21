Активисты в защиту климата: "Динозавры тоже думали..."

В рамках акции "Пятница ради будущего" молодежь снова потребовала от политиков и бизнесменов принять действенные меры в защиту климата. Массовое шествие прошло в немецком городе Ахен. "Проснитесь!" "Динозавры тоже думали, что у них есть время!" - пестрели надписи на транспарантах.

Говорят участники акции:

"Мы испытали чувство единения во время протеста, настоящий боевой дух. А все потому, что у нас одна цель. Время поджимает. Что-то должно произойти прямо сейчас".

"Я рабочий, раньше был сталелитейщиком, работал в химической промышленности. Все должны зарабатывать деньги. Но еще у каждого должна быть возможность дышать чистым воздухом и есть здоровую пищу. Поэтому я здесь".

В манифестации приняли участие около 20 тысяч студентов из 15 стран мира. В городе было отмечено присутствие значительного числа стражей порядка, однако ни о каких серьезных инцидентах не сообщалось.