Опубликована неизвестная ранее версия песни Фредди Меркьюри Time

Студия Universal опубликовала считавшуюся утраченной запись песни фронтмэна группы Queen Фредди Меркьюри Time. Сообщается, что эта композиция была записана специально для музыканта Дейва Кларка в рамках подготовки одноимённого альбома. В итоге была опубликована другая аранжировка, а эта запись пропала.
Кларк рассказал, что около десяти лет разыскивал оригинальные материалы, ещё пара лет ушла на обработку звука: к голосу Фредди Меркьюри пришлось перезаписать фортепианную партию. Теперь эта композиция доступна для всех.