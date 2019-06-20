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Срочная новость

Cult

Опубликована неизвестная ранее версия песни Фредди Меркьюри Time

Опубликована неизвестная ранее версия песни Фредди Меркьюри Time
Авторское право
REUTERS/Denis Balibouse
 Андрей Позняков 
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Студия Universal опубликовала считавшуюся утраченной запись песни фронтмэна группы Queen Фредди Меркьюри Time. Сообщается, что эта композиция была записана специально для музыканта Дейва Кларка в рамках подготовки одноимённого альбома. В итоге была опубликована другая аранжировка, а эта запись пропала.

Кларк рассказал, что около десяти лет разыскивал оригинальные материалы, ещё пара лет ушла на обработку звука: к голосу Фредди Меркьюри пришлось перезаписать фортепианную партию. Теперь эта композиция доступна для всех.

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