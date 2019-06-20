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кино

По волнам миграции

По волнам миграции
 Ольга Патапенка 
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Венди - опытная сотрудница иммиграционной службы, которая рассматривает громкие дела о предоставлении убежища.

В ходе одного такого допроса Венди, которую сыграла известная по сериалу "Игры престолов" Лена Хиди, должна выяснить лжет ли Хайле, мигрант из Эритреи, и есть ли у него вообще причины, чтобы подавать прошение о предоставлении убежища.

Драма "Потоп", снятая британским режиссером Энтони Вудли, призывает ещё раз обратить внимание на проблему миграции.

Для Иванно Джеремайи, сыгравшего главного героя Хайле, эта история особенно близка:

"Мои родители из Уганды и Руанды. Я думаю, не стоит напоминать, насколько сложной была ситуация в этих странах, поэтому на съемочной площадке у меня многое выходило само собой. Эта была отличная возможность рассказать о проблеме мигрантов".

Зритель в буквальном смысле идет по пятам главного героя Хайле : через океаны и границы, по лесам и пыльным дорогам.

Прибыв во французский Кале, в котором находится лагерь нелегальных мигрантов прозванный джунглями, Хайле надется продолжить свой путь и направиться в Великобританию.

Проделав долгих 5000 километров, он верит, что именно там он найдет спокойствие, а его жизни ничего не будет угрожать, но все не так просто.

Энтони Вудли, режиссер:

"Мы хотели сделать портрет, потому что, вы сами знаете, история начинается со сложностей и заканчивается бегством из страны. Есть люди, которые вовлечены в эту историю не по своей воле: водители грузовиков, французская полиция, сотрудники иммиграционной службы. Это крупномасштабная история, которая затронула полмира".

В Великобритании и Ирландии премьера фильма состоится в пятницу. Сразу после всемирного дня беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня.