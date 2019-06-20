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Спорт

"Ювентус" представил нового тренера

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 Ольга Патапенка 
"Ювентус" представил нового тренера
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"Ювентус" представил своего нового тренера - итальянца Маурицио Сарри. 60-летний специалист возглавил туринский клуб на прошлой неделе, где его встретили очень тепло.

На пресс-конференции по поводу своего перехода Сарри откровенно признался, что раньше такого приема он никогда не получал:

"Везде, где бы я ни был, меня встречали скептически. Когда я пришёл в "Эмполи", ко мне отнеслись настороженно, когда из "Эмполи" я ушёл в "Наполи", там тоже меня встретили с опаской. Когда я перешёл в "Челси" было то же самое. Но в футболе я знаю только один хороший способ, чтобы избавить умы людей от скептицизма - это побеждать, чтобы изменить мнение о себе".

Предложение от туринского клуба позволило Сарри вернуться на родину, а новое назначение он называет венцом своей карьеры.

В прошедшем сезоне итальянский тренер возглавлял лондонский "Челси". Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии, затем выиграла Лигу Европы, одержав в финале крупную победу над лондонским "Арсеналом" 4:1.