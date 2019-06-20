"Китовая тюрьма" скоро опустеет

Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" в Приморье повезли на машинах к месту выпуска в Охотском море в районе Шантарских островов. Путь займет около 6 дней (1800 км).

Это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек. Выпуск животных партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях, отметили ученые.

Проблема с "китовой тюрьмой", по мнению Владимира Путина, возникла из-за высокой стоимости млекопитающих.

Понятно, из-за чего сложности возникают. Проблема известна, только косатки, насколько я понимаю, стоят около ста миллионом долларов, поэтому "интересантов" очень много. И проблема поэтому так непросто решается Владимир Путин президент РФ

О ситуации с "китовой тюрьмой" в бухте Средняя под Находкой, где сотни незаконно выловленных косаток и белух готовили к продаже в Китай, стало известно еще осенью прошлого года.

В ситуацию вмешались ФСБ, Генпрокуратура и Следственный комитет. Владимир Путин поручил решить судьбу млекопитающих. И вот спустя почти год животных начали выпускать на волю.