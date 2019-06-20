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Турция

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Суд Турции вынес вердикт по делу о попытке госпереворота

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 Euronews 
Суд Турции вынес вердикт по делу о попытке госпереворота
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Турецкий суд приговорил более 200 человек к пожизненным срокам по делу о попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Семь генералов получили по 114 пожизненных сроков. Среди них члены так называемого совета мира, группы высокопоставленных военных, которые подписывали планы заговора и отдавали приказы в ходе путча. В их числе экс-командующий ВВС Акын Озтюрк, бригадный генерал Хакан Эврим, приказавший истребителям нанести удары по административным зданиям в Анкаре, а также экс-командующий одной из бригад жандармерии Али Осман Гюрджан, который отдал приказ спецназу о переброске в столицу.

Остальные фигуранты дела получили по одному пожизненному сроку, некоторые - с содержанием в тюрьмах строгого режима. 33 подследственных оправданы. А материалы по главарю ответственной за попытку путча организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена и еще 12 фигурантам решено рассмотреть на другом заседании.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет в попытке переворота организацию Гюлена. По делам о содействии ФЕТО в Турции осуждены тысячи человек.