Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Хорватия

Доноры поневоле: кто пьет кровь хорватов

 Комментарии
 Ирина Александрова 
Доноры поневоле: кто пьет кровь хорватов
Размер текста Aa Aa

Жители хорватского Осиека, в восточной части страны, страдают от нашествия комаров. Спасу от них нет...

"Мы надеялись, что хотя бы какие-то средства помогут, спреи, например.... Но на этих комаров ничего не действует... Вы вот видели, у меня трое внуков. А мы им играть не позволяем на улице. Вот уже пять дней дети проводят время только в своей комнате" , - сокрушается Джуро Молнар.

Власти Осьечко-Бараньска, административным центром которого является Осиек, обратились к центральному правительству за финансовой помощью. На дезинфекцию, по их подсчетам, потребуется пять миллионов хорватских кун - 700 тысяч в пересчете на евро. Принять меры по санации необходимо в срочном порядке, поскольку в Осиеке отмечается присутствие и тигровых комаров. Эти насекомые могут быть разносчиками смертельно опасных вирусов, в том числе вируса Зика.

Если в ближайшее время ситуация не изменится, жители Осиека обещают устроить протестные акции. А пока все - от мала до велика - как могут отбиваются от кровопийц.