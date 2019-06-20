Саммит ЕС о России

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

На саммите много говорят о России. Евросоюз продлил против неё санкции, причём не на 6 месяцев, как предполагалось, а на год. На этом настаивала Польша. Ограничительные меры против России были введены в 2014 году из-за присоединения Крыма и дестабилизации Востока Украины.

Кроме того, лидеры обмениваются мнениями о том, кто сбил малайзийский "Боинг" над Украиной, - в связи с тем, что Совместная следственная группа назвала имена четырёх подозреваемых, среди которых трое россиян.

Наконец, главы государств и правительств обсудят вмешательство России в европейские выборы путем распространения дезинформации. Доклад об этом подготовила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова.

Но главные темы саммита — распределение руководящих постов в Евросоюзе (в том числе главы внешнеполитического ведомства, что особенно важно для России), а также общий бюджет и климатические изменения.