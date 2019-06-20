Европейские дни развития Африки

Корреспондент Euronews Джек Паррок передаёт:

"Немного танцев на конференции Европейские дни развития в Брюсселе. Потехе час, но было время и для дела. Это мероприятия было посвящено серьёзной проблеме снижения неравенства между континентами.

Сандра Аджаджа основала организацию, которая помогает женщинам заниматься инновационным, техническим бизнесом:

«Женщина - это будущее Африки, - говорит она. - Большинство предпринимателей на континенте - женщины. Так почему мы отстаём? Я чувствую, что больше инвестиций должно быть направлено в женский бизнес, через микрокредиты, через венчурный капитал, и должно быть больше возможностей для освоения технических навыков, инфраструктуры. Это то, что мы все должны делать ».

Но не только низовые организации делают подобные обращения. Присутствующие на конференции видные африканские бизнесмены, такие как нигерийский экономист и филантроп Тони Элумелу, убеждают европейских инвесторов в том, что инвестиции в Африку больше не являются рискованными.

«Правда в том, что на континенте многое изменилось, много позитива произошло на континенте, - говорит он. - Мир ещё не знает большей части этого, но мы надеемся, что благодаря постоянному взаимодействию с остальным миром мы изменим представление об Африке к лучшему, мы будем направлять правильные послания о континенте таким образом, чтобы люди знали: это другая Африка, это континент экономических возможностей. Ещё многое можно сделать на континенте. И он быстро растёт ».

Уходящий в поста Президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поставил сотрудничество с Африкой в центр своей последней речи “О положении Союза”,- объявив о плане создания 10 миллионов рабочих мест на континенте.

Но инвестиционные проекты ЕС отстают от китайских. В прошлом году Пекин пообещал финансовую помощь на 60 миллиардов долларов и заявил, что аннулирует задолженность себе бедных африканских стран.

В то время, как конференция Европейские дни развития предоставляет инвесторам возможность подключиться к африканским проектам, ЕС знает, что ему необходимо увеличить прямые инвестиции на континенте, если он хочет конкурировать с Китаем".