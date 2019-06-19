"Ещё 4 года!": Трамп вступил в предвыборную гонку

"Сохраним Америку великой!" - заменив два слова в лозунге первой предвыборной кампании, Дональд Трамп вступил во вторник в гонку за второй президентский мандат. 20 тысяч его сторонников, собравшихся на стадионе в Орландо (штат Флорида), устроили ему продолжительную овацию, скандируя "Еще 4 года!"

"Ровно четыре года назад я объявил, что начинаю предвыборную кампанию за пост президента Соединенных Штатов, - сказал он. -Дальнейшее оказалось большим, нежели просто политическая кампания. Случившееся затем превратилось в большое политическое движение - благодаря вам. Великое достижение!"

На своем первом митинге в качестве кандидата президент Трамп прошелся по излюбленным темам: фейковые новости, завершившееся ничем расследование спецпрокурора Мюллера, создание рабочих мест, нелегальная иммиграция. Он обвинил соперников-демократов в том, что они "разрушают американскую мечту".

"К концу следующего года мы построим более 400 миль стены (на границе с Мексикой - прим.ред.), работы движутся быстро, очень быстро. Вы знаете, что мы не смогли получить одобрение проекта со стороны демократов, хотя они голосовали за строительство четыре года назад и шесть лет назад.... Работы движутся быстро, стена прекрасна. Я изменил ее дизайн: она станет больше, лучше, мощнее и дешевле", - добавил 45-й президент США.

Не все в Орландо ждали Трампа с распростертыми объятьями: несколько сотен человек собрались недалеко от места проведения его митинга с плакатами "Политический футбол" и "Хватит сеять ненависть!" Над собравшимися, как то уже стало привычным, воспарил надувной младенец-Трамп в подгузнике. По данным соцпросов, если бы выборы проводились сегодня, во Флориде победил бы Джозеф Байден, демократ и бывший вице-президент Барака Обамы.