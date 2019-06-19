Мишель Платини рассказал о допросе

Деятельность Международной федерации футбола, Евро-2016 и чемпионаты мира в России и Катаре. На эти вопросы пришлось отвечать следователям экс-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Мишелю Платини. Об этом бывший футболист сообщил после того, как его выпустили из-под стражи.

Адвокаты Платини заявляют, что ему абсолютно не в чем себя упрекнуть, и утверждают, что их клиент не имеет ничего общего с фактами, которые выходили за рамки его полномочий. Сам Платини сказал журналистам: "Это старое дело, вы это знаете, мы все объяснили. Я всегда говорил все честно и открыто всем газетам. Но они расследуют, ищут... Несмотря на то, что я приехал как свидетель, меня тут же взяли под стражу. Было неприятно. Больно. Все длилось довольно долго. Но они делают свою работу, и мы спокойно отвечали на все вопросы".

Французская полиция задержала Платини в минувший вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Речь идет об условиях, при которых Катар получил право принимать у себя престижные соревнования. Расследование было начато в 2016 году французской Национальной финансовой прокуратурой. Впервые в рамках этого дела Платини допросили в декабре 2017 года.