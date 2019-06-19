3 россиян и 1 украинец - среди подозреваемых в причастности к крушению MH17 - родственники погибших

Трое россиян и один украинец - среди подозреваемых в причастности к крушению "боинга" MH17, разбившегося пять лет назад на территории Донецкой области. Об этом сообщили родственники погибших.

Во вторник интернет-ресурс Bellingcat опубликовал имена подозремваемых:

Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev) — командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. Как считают голландцы, 53-й бригаде мог быть приписан ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит "Боинг".

Иван Безъязыков — гражданин Украины, где он подозревается в государственной измене. Безъязыков также внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») — фигурировал в расследованиях независимой онлайн-платформы Bellingcat как ключевой организатор перевозки ЗРК «Бук». Он также фигурировал в повестках на допрос в связи с крушением рейса MH17, адресованных СБ Украины россиянам в октябре 2017 года.

Олег Пулатов (позывной «Гюрза») — фигурировал в расследовании «Новой газеты» как человек, который "непосредственно сопровождал «Бук»".

По мнению украинской стороны, список имён, причастных к причинам трагедии, со временем будет расширяться. После предъявления обвинений, виновность подозреваемых необходимо будет доказать в суде.

Российский МИД, комментируя выводы совместной следственной группы, заявил, что у версии следствия нет никаких доказательств. Кроме того, следователи проигнорировали предоставленные Россией данные, а авторы доклада о его итогах «забыли упомянуть», что экспертам и представителям прокуратуры Россией были переданы технические и конструкторские данные ракет системы «Бук» и первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии.