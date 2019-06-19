ООН: в Идлибе назревает "гуманитарная катастрофа"

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе состоялось во вторник вечером по инициативе Бельгии, Германии, Кувейта и США.

Заместители Генерального секретаря ООН по гуманитарным и политическим вопросам Марк Локок и Розмари Дикарло заявили, что международное сообщество не может спокойно смотреть на "гуманитарную катастрофу" в этой сирийской провинции, где мирное население стало заложником террористов и ведущей с ними борьбу сирийской армии.

“Борьба с терроризмом не может быть выше обязательств международного права по защите гражданского населения, следует строго соблюдать принципы различия и соразмерности”, - пояснила в частности Розмари Дикарло.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Турцию, подписавших в сентябре 2018 года соглашение по деэскалации в Идлибе, соблюдать его и "сделать все для срочной стабилизации ситуации в провинции".

"Идлиб, как и другие провинции САР, должны вернуться под контроль сирийского правительства, и террористы там должны быть ликвидированы, - заявил в свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. - Необходимо не допустить, чтобы терроризм перекинулся из Идлиба в другие регионы Сирии и далее в регионе".

Представитель Ирана подчеркнул важность ликвидации террористической группировки “Хайят Тахрир аш-Шам "(HTS), но не причиняя ущерба мирному населению:"На практике надо сделать все для защиты гражданского населения и освободить всех, кто оказался в ловушке в удерживаемых террористами районах. Нельзя допустить, чтобы международные террористические группировки контролировали значительную часть территории суверенного государства", - сказа постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В заключительном слове представитель Сирии Башар Джаафари опроверг заявления гуманитарных организаций о том, что в Идлибе были разрушены 27 больниц. По его данным, в городе Идлиб всего "4 государственные больницы".

Как сообщил в начале заседания замгенерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок, с начала мая в Идлибе погибли более 230 гражданских лиц, в том числе 81 ребенок, 330 тысяч жителей провинции покинули свои дома.