Эксклюзив: фоторепортаж из Чернобыля Максима Карона

Ни дня на месте, он постоянно находится в движении. Молодой французский фотограф заново открывает вместе с нами мир. Он начал с того, что позаимствовал «зеркалку» своего отца ещё в детстве с одной целью: запечатлеть для истории своих друзей и их практику достижения в езде на велосипедах BMX. Эти первые шаги вдохновили его присмотреться к игре света и многочисленным отражениям на разных поверхностях.

Получив инженерное образование, Максим изменил направление своей карьеры изучением истории кино и, в более широком смысле, аудиовизуального искусства с особым акцентом на эстетику кинематографа. Затем его опыт обогатили путешествия по Европе и другим странам мира, во время которых он продолжал снимать страны и регионы.

По сей день он остаётся в поисках открытых пространств и чарующих атмосферных кадров, со временем усвоив более повествовательный подход в работе над новыми проектами: в них присутствует социальное или историческое измерение, всегда на фоне политического или экономического контекста.

Припять, 30 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС (2017) Maxime Caron

Как началось твоё путешествие в мире фотографии?

Я был погружен в мир фотографии с детских лет, любителем фотографии был и мой отец, так же как до него – его отец. Путём многочисленных проб и поиска я нашёл свой «фокус» в фотографии и сегодня, вот уже несколько лет, пытаюсь выработать более повествовательную позицию, которая позволит как можно более точно описывать сцены, которые попадают в мой объектив.

Припять, 30 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС (2017) Maxime Caron

Что ты берёшь с собой в дорогу и какими пользуешься объективами?

Для путешествия незаменимым для меня, конечно же, остаётся мой основной аппарат и - очень часто - ноутбук. Для удобства, я часто беру его с собой, что помогает подгружать новые кадры и в то же время делать резервную копию на облачных сайтах, хотя в некоторых местах доступ в Интернет бывает затруднён.

Я всегда имею с собой мой Canon 5D Mark 4, с объективами 18-35 мм и 24-105 мм. Я только что купил небольшой аппарат Fujifilm X100F для того, чтобы было проще снимать на улице: он легче, с интуитивными настройками и позволяет мне быть более незаметным, чем когда носишь на себе громадный Canon!

Припять, 30 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС (2017) Maxime Caron

Когда ты только начал фотографировать, чего тебе больше всего не хватало?

Я думаю, что умение выстроить структуру повествования или репортажа было бы мне очень полезно с самого начала, потому что иногда тему трудно определить и, в то же время, трудно передать. Сделать хороший снимок несложно, но умение мыслить последовательно, подобно раскадровке в кино, - это требует гораздо более структурированного подхода.

Припять, 30 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС (2017) Maxime Caron

Как бы ты описал свой стиль в фотографии?

У меня естественная склонность к фотожурналистике в течение последних лет, но меня по-прежнему очень привлекает пейзажная фотография, а также нравится застывшая непосредственность ландшафта или уличной сцены.

Припять, 30 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС (2017) Maxime Caron Maxime Caron

Твоё любимое место или предмет для фотографии?

Мне нравится фотографировать самые разные вещи, находить новые темы для меня очень важно. Мое любопытство позволяет мне держать ухо востро, и как только подходящая тема попадает в поле моего зрения, я начинаю выстраивать приоритеты для того, чтобы прояснить её. В результате, я не могу сказать, что предпочитаю фотографировать что-то конкретное: просто беру новую тему, которая становится для меня очередным вызовом.

Припять, 30 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС (2017) Maxime Caron

Твоя любимая точка на карте Европы и почему?

Хороший вопрос, в Европе есть много красивых мест. Нам повезло, что мы живем в период, когда, несмотря на хорошо известные националистические всплески, мы можем свободно путешествовать безо всяких границ. Я думаю, что если бы мне пришлось выбирать, я бы «отдал голос» за Ирландию или Шотландию: обе очаровывают меня благодаря легендам и силе своей истории. Кроме того, я особенно люблю их зеленые долины и большие озера, которыми там пересыпан пейзаж: места, идеально подходящие для ухода от реальности.

Припять, 30 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС (2017) Maxime Caron

Твой самый запомнившийся кадр?

Это была очень простая фотография, которую я так и не увидел. Память сохранила эту сцену, которой я по сей день буквально одержим! Это было в Амстердаме, в парке, в яркий солнечный день. Мимо проходил мороженщик весь в белом со своей тележкой. Я взял камеру, подстроил фокусное расстояние и стал ждать подходящего момента. Зеленая трава была идеально подрезана, на лужайке играли дети, березы отбрасывали на газон длинные тени. И тут вдруг сильный порыв ветра подхватил белый зонтик торговца мороженым, и мой затвор сработал в этот самый момент. К сожалению, когда вернувшись домой я отправил фильм на проявку, он оказался испорчен, и мне так и не удалось ни разу полюбоваться этим кадром...

Припять, 30 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС (2017) Maxime Caron Maxime Caron

Есть ли вещи, которые ты никогда не захочешь сфотографировать?

В данный момент, я так не думаю. В моей позиции фотожурналиста, мне кажется, что все, чего свидетелем я становлюсь, должно быть рассказано. Так что, даже если мне не очень нравится идея столкновения со смертью, особенно в зонах военных действий, думаю, что если я туда и попаду, у меня останутся мои естественные ограничители. В то же время, мне нравится сохранять определенную дистанцию, которая соответствует моей личной дискретности по отношению к объекту фотографии. Я думаю, что можно всё передать в изображении, нужно только быть на нужном расстоянии, чтобы идея не утонула в сентиментализме, который может вызвать [неправильная] дистанция, если только картинка не будет быть абсолютно понятной!

Из серии "Далёкая радиация" (2019) Maxime Caron

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