Перспективы рынков труда в ЕС

В последние годы в Евросоюзе наблюдался рост гражданской активности и политического экстремизма. В Греции, Франции, Бельгии прошли массовые протесты, порой сопровождавшиеся насилием и вандализмом.

Особенно пострадали пострадали от финансового кризиса греки, безработица среди молодежи в их стране - самая высокая в ЕС. С другой стороны, по уровню занятости впереди всех Германия и Нидерланды, за которыми следует Венгрия.

Вот что говорят прохожие в Афинах и Будапеште:

«Зарплаты в Греции такие мизерные, что здесь трудно наслаждаться материальными благами, нам мало что по карману. Мы рассчитываем не только на помощь Европы, но и на меры нашего правительства по стимулированию экономического роста и созданию новых возможностей".

«В новостях можно услышать только оптимистичную оценку положению с безработицей в Венгрии. В реальности у нас серьезная проблема. Правительство представило так называемую "программу общественных работ", которая улучшила статистику на бумаге. Многие венгры покинули страну, чтобы работать за границей, это также улучшило картину. Но на самом деле это только виртуальное улучшение, а не реальное ".

С лекций о безработице выступил в Брюсселе Кристофер Писсаридес. Лауреат Нобелевский премии по экономике высказал пессимизм относительно перспектив сближения рынков труда в ЕС. Он подчеркнул, что разница между Югом и Севером, Западом и Востоком всё ещё велика.

«В Германии больше солнечных батарей, которые производят экологически чистую электроэнергию, чем на юге, - говорит Писсаридес. - Можно спросить, почему бы этим немецким компаниям не собирать свои панели на юге, где их производительность будет намного выше потому, что там гораздо больше солнца. Езжайте на необитаемый греческий остров или на Сицилию и постройте там завод. Но крупный бизнес предпочитает действовать в своей стране, чем в масштабах Европы, он восстанавливает границы. Это надо исправить. Если в наших странах не изменить такого образа мысли, между нами не будет тесного сотрудничества".

Может быть и социальная модель Евросоюза больше не работает? Нобелевский лауреат признаёт, что в неё перестают верить и правительства отдельных стран ЕС, и их население.

«Я думаю об этом так — вначале вам надо следовать программе, осознать преимущества, которое даёт нам общая европейская стратегия, - продолжает Писсаридес. - А уж затем думайте о таких вещах, как налоги. Не начинайте с обещаний сократить налоги, из-за чего вы потом запаникуете и будете искать, на чём бы сэкономить и что урезать. Это совершенно неправильный подход, и, к сожалению, им пользуются многие. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы сохранить социальные модель. Ведь в ней - вся сущность Европы".