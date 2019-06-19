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Спорт

Луис Энрике ушел из сборной

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 Ирина Александрова  и RWS, TASS
Луис Энрике ушел из сборной
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Отработав меньше года, главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом объявил президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес. Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года.

Энрике поблагодарил федерацию за доверие и понимание, а игроков команды за профессионализм, добавив, что его уход связан с причинами личного характера.

Под руководством Луиса Энрике сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. Ранее специалист возглавлял итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону". В 2015 году Энрике был признан тренером года по версии ФИФА.

Место Энрике временно займет его ассистент 41-летний Роберто Морено.