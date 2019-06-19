Луис Энрике ушел из сборной

Отработав меньше года, главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом объявил президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес. Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года.

Энрике поблагодарил федерацию за доверие и понимание, а игроков команды за профессионализм, добавив, что его уход связан с причинами личного характера.

Под руководством Луиса Энрике сборная Испании провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения. Ранее специалист возглавлял итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону". В 2015 году Энрике был признан тренером года по версии ФИФА.

Место Энрике временно займет его ассистент 41-летний Роберто Морено.