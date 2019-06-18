Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: "Я – не транзитный пассажир"

Полная версия эксклюзивного интервью Euronews с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Галина Полонская, Euronews: "Касым-Жомарт Токаев был избран на пост президента Казахстана, сменив Нурсултана Назарбаева, который снял с себя полномочия в конце марта после того, как руководил страной практически три десятилетия. Касым-Жомарт Токаев - гость программы «Глобальный диалог», спасибо за то, что нашли время для Euronews. Начну с заявления специального координатора наблюдателей ОБСЕ Георгия Церетелли, в котором говорится, что внеочередные выборы президента Казахстана продемонстрировали, что стране необходима «подлинная демократическая консолидация и значительные политические, социальные и правовые реформы». Вы руководили офисом ООН в Женеве и, возможно, являетесь самым компетентным специалистом в Казахстане по правам человека. Вы собираетесь претворять в жизнь эти реформы, о которых говорят ОБСЕ и другие международные организации?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Прежде всего, я хотел бы отметить, что ОБСЕ является очень важной международной организацией, с которой мы всесторонне сотрудничаем, но это не единственная международная организация, хотя, я повторяюсь, она очень важная. То, что сказал Церетели, председатель парламентской Ассамблеи ОБСЕ, услышано нами. Естественно, в рамках этого сотрудничества мы будем разрабатывать целый комплекс мер с тем, чтобы, исходя из наших национальных интересов, можно было бы использовать в повседневной деятельности государства. Конечно же, речь идет о демократической консолидации, я сам человек демократических убеждений. Думаю, что здесь каких-либо разногласий у нас с ОБСЕ не будет, но есть национальная специфика и исторический контекст, поэтому мы будем работать именно в этом русле. Сотрудничество с ОБСЕ очень важное направление международной деятельности Казахстана. Будем обсуждать рекомендации ОБСЕ и, конечно же, постепенно, но неуклонно будем претворять их в жизнь".

Euronews: "В отчете ОБСЕ говорится о нарушении основных свобод в ходе выборов, о вбросах бюллетеней, о том, что гарантировать, что подсчет голосов был честным, невозможно. Вы планируете проверки по результатам этого отчета ОБСЕ?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "В целом я хочу сказать, что выборы прошли организованно, выборы соответствовали демократическим стандартам, были открытыми, впервые в нашей истории участвовали семь кандидатов, причем очень сильные. Впервые в нашей истории участвовала женщина, которая заняла третье место. Явка была свыше 75%, причем никто из представителей власти не принуждал людей идти к избирательным участкам, они сами по своей воле шли отдавать голоса. Все условия для проведения открытых выборов были созданы, я допускаю, что на некоторых участках произошли нарушения, конечно же, мы проведем подробный анализ, если все это подтвердится, будут приняты организационные меры".

Euronews: "Вы говорите, что было 7 кандидатов, а в этом отчете ОБСЕ говорится, что выборы прошли в политической среде с доминированием правящей политической партии "Нур-Отан". Ну и конечно же, весь мир облетели кадры протестов, которые проходили в день выборов, были сотни задержанных. И они считают, что эти выборы были недемократичными. Каким будет ваш ответ тем, кто считает, что этими выборами доминировала правящая партия, что фактически ею все было организовано и какова ваша позиция по задержаниям тех, кто выступал с протестными акциями?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Партия "Нур-Отан", которую возглавляет первый президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев действительно является правящей партией, здесь что-либо отрицать невозможно. Эта партия занимает доминирующую позицию в нижней палате парламента. Я являюсь представителем этой партии, и, естественно, пользовался поддержкой этой партии в предвыборной кампании. Что касается демонстрантов, люди действительно вышли на улицы с протестами, сейчас проводится работа по анализу их требований, это требования, в основном, социального характера. У нас накопились социальные вопросы, девальвация, ухудшение мировой конъюнктуры, в целом спад экономики сильно ударил по карманам наших жителей. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы, во-первых, проанализировать эти требования, услышать людей, которые вышли на улицы. Я считаю, что нужно налаживать диалог власти с народом. В этих целях я создал комитет общественного доверия, это национальный комитет, в который войдут все представители различных слоев населения, в том числе и те, кто представляет интересы демонстрантов. Думаю, что мы совместно выстроим диалог, решим целый ряд вопросов, которые буквально назрели. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют, в основном они исходят из того, что люди обеднели, они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала, и мы будем работать. Я не могу как президент делить людей на тех или иных, кто придерживается тех или иных принципов. Мой принцип – это политический плюрализм".

Euronews: "А как быть с теми, кого не устраивает транзит власти, то, что они видели в последние месяцы? Такие тоже были на улицах".

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Что касается транзита, то, насколько мне известно, здесь каких-либо серьезных претензий в адрес власти не было. Я не приемлю слово "транзит", не считаю себя транзитным пассажиром, не собираюсь менять курс, не собираюсь пересаживаться на другой самолет или поезд. Я избранный президент, я буду служить всему народу без исключения".

Euronews: "Я знаю, у Вас есть Twitter-аккаунт, возможно, Вы знаете, что #просыпайся и #казахскаявесна стали в последнее время очень популярны. И протесты после выборов не закончились. Видите ли Вы риск роста протестного движения в Казахстане и какая будет стратегия по отношению к тем, кто выступает против?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Я уже сказал, что наша стратегия в том, чтобы выстраивать диалог. Это движение, которое Вы сейчас упомянули, в основном представлено молодыми креативными людьми. Идеи, которые они высказывают, во многом креативные, нужно отдать им должное. Приоритет моей политики – привлечение молодежи к власти, к решению вопросов государственного значения. Только что я упомянул национальный комитет общественного доверия, конечно же, представители всех этих движений будут привлекаться, чтобы мы за круглым столом, а не на улицах в обстановке беспорядков, хаоса, могли бы решать эти вопросы. Только диалог может помочь выйти на решение острейших проблем, которые, возможно, действительно существуют в нашем обществе. Я не отрицаю молодых ребят, которые вышли с #просниськазахстан, #япроснулся, ну что значит такой запрос существует в обществе, мы должны заниматься этими проблемами, мы не должны закрывать глаза, вот мой основной принцип".

Euronews: "То есть протесты будут пресекаться?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Все, что незаконно, естественно, будет пресекаться. Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улицах. Несанкционированные митинги, беспорядки, - ведь они мешают людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях. Я получаю огромное количество писем, обращений с тем, чтобы мы пресекли подобного рода беспорядки на улицах. Я, как президент, должен думать о спокойствии и безопасности всех люди без исключения, а не только беспокоиться о демонстрантах. Поэтому будет разработан закон или постановление, в соответствии с которым люди, которые хотят пойти на демонстрацию, чтобы высказать свое мнение, будут обращаться в соответствующие инстанции, им будет отведено специальное место или места, где они могли бы собраться и высказать свое мнение. Все эти вопросы нужно решать цивилизованно. Что касается мнений, которые носят острокритический характер в отношении правительства и в целом - власти, они, безусловно, будут иметь право на существование в нашем обществе. Люди с протестными настроениями получают такую возможность выступать против правительства. Ну а когда раздаются протесты, то среди 100 протестов наверняка 3-4 конструктивных предложения есть. Вот и мы эти предложения будем учитывать в своей работе".

Euronews: "Что станет с задержанными?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Я дал поручение Генеральному прокурору заняться предметно этим вопросом. Если среди задержанных есть люди, которые совершили проступки, не наносящие серьезный ущерб общественной безопасности, конечно же, они будут выпущены в самое ближайшее время. Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно, перед ними, конечно, мы извинимся, в том смысле что быстро выпустим. Эта проблема будет решена".

Euronews: "А те, кто просто сказал, что выборы нечестные, с ними что будет?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Ну конечно же, они будут выпущены, потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честными, вот и все".

Euronews: "4 апреля, через две недели после того, как Вы приступили к исполнению обязанностей, Вы полетели в Россию, встречались с Владимиром Путиным. И цитировали Нурсултана Назарбаева, который любит повторять, что "отношения России и Казахстана – это эталон". Владимир Путин Вас пригласил? Почему Вы поехали в Россию? Просил ли Вас Путин дать гарантии, обязательства?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Во-первых, вполне естественно, что свой первый зарубежный визит я совершил в Россию, по приглашению президента РФ. Отношения между Казахстаном и РФ, по словам Назарбаева, носят образцовый характер, он сам стоял у истоков сотрудничества между нашими странами, подобного рода сотрудничество является союзническим по своему характеру. Это вполне естественно, поскольку нас объединяет - не разделяет, а объединяет - самая протяженная граница в мире. И это нужно учитывать. Мы соседние государства, а соседи иногда бывают ближе, чем родственники. У нас состоялись в Москве очень хорошие переговоры, содержательные, мы подписали совместные заявления, каких-либо требований, как Вы сказали, в отношении гарантий, естественно, со стороны президента РФ не прозвучало, поскольку есть общее понимание необходимости наращивания этого сотрудничества. Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима, как большое государство, государство, расположенное рядом с нами, которое является постоянным членом Совбеза ООН, но без Казахстана Россия тоже будет несколько иной, поэтому есть общее понимание необходимости сближения".

Euronews: "Так что же Вы обсуждали с Владимиром Путиным? Я знаю, что Вы хорошо друг друга знаете, у Вас хорошие отношения".

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Переговоры, во-первых, носили закрытый формат. Второй формат – переговоры с участием членов делегаций, министров, представителей бизнес-кругов. Очень большой спектр отношений между нашими странами, начиная от политики, культуры и заканчивая совместными проектами в нефтегазовой сфере".

Euronews: "Евросоюз является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, и тем не менее политический диалог с ЕС не такой интенсивный, как с Россией и Китаем. Каким Вам видится будущее стратегических отношений с Европой?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Сотрудничество с ЕС развивалось последовательно. Я был участником подписания первого соглашения с ЕС еще в 1995 году. Сейчас мы имеем соглашение об углублении стратегического партнерства между ЕС и Казахстаном. В свое время была программа, которая называлась "Путь в Европу". Мы хотели заимствовать самое лучшее, что есть в Европе, и, прежде всего, конечно же, верховенство закона. Надо помнить, что ЕС является самым крупным торговым партнером Казахстана. Объем торговли составил 37 миллиардов долларов. То есть приоритет сотрудничества с ЕС абсолютно очевиден. Что касается России и Китая, то это очевидно, они соседи, с ними, конечно же, связи и сотрудничество развиваются довольно быстро. Только за последние годы количество контактов с президентом России и председателем КНР превысило цифру 20, 25. Постоянно руководители государств встречаются и не просто встречаются, а подписывают соглашения. Недавно здесь был Дональд Туск. У нас состоялись неплохие переговоры, в принципе мы определились по основным направлениям, поэтому я очень оптимистически смотрю на сотрудничество с ЕС. Прежде всего – торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, диалог по вопросам стратегического партнерства на международной арене и заимствование опыта развитых стран в том, что касается политической трансформации общества. Я сказал, что политическая трансформация, политические реформы в Казахстане будут продолжены. Это один из моих приоритетов, потому что я глубоко убежден: без политической трансформации общества экономические реформы невозможны. Если раньше мы говорили: вначале экономика, а потом – политика, то сейчас нужно подойти к этому вопросу комплексно. Политическая надстройка – почти как по Марксу - должна направлять позитивные сигналы в адрес экономического базиса, вот и все".

Euronews: "Китай и США находятся в состоянии торговой войны, Казахстан занимает стратегическую позицию на пути китайских торговых маршрутов, которые являются частью инициативы "Один пояс" один путь". Видите ли Вы риски для экономики Казахстана от этой торговой войны?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Мы озабочены торговой войной между США и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в Китай, на китайский рынок. В то же время Китай является нашим основным партнером в том, что касается привлечения инвестиций и торговли. Считаю, что перспективы сотрудничества с Китаем очень хорошие, мы не можем отрицать существование такого крупного государства, как Китай рядом с нами, прогресс Китая очевиден. Могут упасть цены на казахстанскую продукцию - в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и США рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения. И я знаю психологию китайских руководителей и китайского народа и думаю, что такой компромисс будет достигнут".

Euronews: "Как китаист, Вы знаете китайский, Вы работали дипломатом в Казахстане. Какой совет Вы можете дать совет Дональду Трампу?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение. Всегда можно найти безопасный выход из любой ситуации".

Euronews: "Вашим первым решением было переименовать Астану в Нур-Султан. Назарбаев – пожизненный лидер нации, лидер правящей партии "Нур-Отан". Как это будет формировать рабочий процесс, будете ли Вы регулярно встречаться?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Нурсултан Назарбаев является основателем нашего государства, и он, в принципе, остался в политике, он является главой Совета безопасности, куда входят руководители всех правоохранительных органов, он является председателем правящей партии "Нур-Отан", членом Конституционного совета и почетным лидером нации, поэтому я считаю необходимым советоваться с ним по стратегическим вопросам, что я и делаю в принципе фактически регулярно. Это человек, конечно же, необычный, в том смысле, что он вышел из коммунистической системы, уже в новой обстановке стал выдающимся реформатором, новой формации. Закрыв семипалатинский ядерный полигон и отказавшись от ядерного и присоединившись к договору о нераспространении ядерного оружия, Назарбаев вписал свое имя в историю мировой дипломатии. Казахстан сейчас признается лидером движения за ядерное нераспространение. Поэтому его заслуги абсолютно очевидны, он выдающийся политик, и, слава Богу, что именно в Казахстане и именно он оказался у руля. Мы смогли избежать конфликтов, кровопролития и в конце концов даже распада".

Euronews: "По каким вопросам будете советоваться?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Согласно Конституции, президент республики Казахстан является лицом номер 1. Сам Назарбаев заявил, что двоевластия в Казахстане не будет. Но будет помогать. Как долго он будет помогать президенту, зависит от него, такая у нас система, которая позволяет, на мой взгляд, выходить на правильные решения в этот очень ответственный момент развития нашего государства в столь сложное геополитическое время".

Euronews: "Долго он определялся? Вы знаете?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Конечно, знаю! Мы об этом говорили последние три с половиной года. И уже три с половиной года назад он мне сказал, что "именно ты будешь следующим президентом". Вопрос времени, мы выбирали момент".

Euronews: "И Вы не сомневались, что Вас выберут?"

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Ну конечно же, сомнения всегда остаются. Но я же не с улицы пришел в политику, я был премьер-министром, 10 лет я возглавлял внешнеполитическое ведомство, около 10 лет я был председателем сената. Почти три года я возглавлял Женевский офис ООН, то есть люди меня знают в большинстве своем в Казахстане да и за рубежом тоже. Поэтому некая уверенность в том, что я буду избран, была, но всегда нужно держать пальцы скрещёнными, что какой-то процент голосов будет подан против меня. И обратите внимание, что в истории Казахстана я как президент набрал наименьшее количество голосов - 70%. Это считается отрицательным рекордом, но я по этому поводу не комплексую".