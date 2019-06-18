Визит Сальвини в США

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини находится в Вашингтоне с первым официальным визитом. Он уже провёл встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и с государственным секретарём Майком Помпео. Сальвини стремится сделать Италию самым надёжным союзником США в Евросоюзе, рассчитывая, что поддержка со стороны американского президента Дональда Трампа повысит его популярность в Италии.

– Мы говорили о ценностях, об Иране, Китае, демократии, правах человека, меняющемся Европейском союзе, а также о бизнесе, – отметил Сальвини. – Я повторил, что итальянское правительство имеет не только право, но и обязанность снижать налоги для бизнеса и для семей, следуя американской модели.

Встреча с самим Трампом не запланирована, при том что в партии Сальвини «Лиге» во многом разделяют проводимую американской администрацией экономическую и иммиграционную политику.

В прошлом месяце «Лига» получила в Италии большинство на выборах в Европарламент – что, по словам Сальвини, говорит о поддержке в обществе его евроскептицизма и жёсткой позиции в отношении иммиграции. Многие отметили, что Сальвини опубликовал свою фотографию на фоне книжного шкафа, где на полке лежит кепка с надписью «Снова сделаем Америку великой». Сальвини пренебрегает бюджетными правилами ЕС, предпочитая снижать налоги и увеличивать расходов. Он хотел бы, чтобы Трамп был его союзником в противостоянии с Брюсселем.

Двухдневный визит итальянского вице-премьера в США может пройти не так гладко, как ему бы хотелось. Сложности могут возникнуть в связи с подписанным в этом году Италией и Китаем соглашением об инфраструктуре, а также из-за недостаточных, по мнению Вашингтона, расходов на оборону Италии в рамках НАТО. Но Сальвини рассчитывает, что сумеет найти подход к американской администрации, продемонстрировав бизнесмену Трампу, насколько важный актив представляет собой Италия.