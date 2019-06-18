Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Госдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан между СССР и США. "Приостановка действия Договора связана с необходимостью защитить национальные интересы нашей страны", - говорится на сайте Госдумы.

Три недели назад законопроект внес на рассмотрение Госдумы Владимир Путин. Документ поддержали профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне.

Договор о ликвидации ракет средней (1000 — 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности был подписан в 1987 году. СССР и США обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Это решение глава Белого дома мотивировал тем, что российская сторона якобы нарушает положения соглашения. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России ультиматум, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД. Россия отвергает эти обвинения.

В начале февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД, и предупредила, что выйдет из договора через шесть месяцев, если Россия не вернется к его соблюдению. Путин тогда заявил, что ответ Москвы будет "зеркальным".