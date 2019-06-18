Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Спорт

Веломарафон по Доломитам

 Комментарии
 Ольга Кепински 
Веломарафон по Доломитам
Размер текста Aa Aa

Гектор Леонардо Паес Леон и Мара Фумагалли стали победителями марафона на горных велосипедах в Доломитовых Альпах.

Соревнования под названием "Геройские Доломиты" (Hero Dolomites) называют "самыми сложными в мире".

И неспроста: велосипедисты должны подняться в общей сложности на 4500 метров. Трасса протяженностью 86 км пролегает на высотах до 2500 метров над уровнем моря.

4000 участников из 41 страны стартовали в долине деревни Сельва, находящейся на высоте более 1500 метров.

36-летний колумбийский велогонщик Паес Леон финишировал с результатом 4:30.52, на четыре минуты опередив занявшего второе место швейцарца Урса Хубера.

В женской гонке на 60 км победу одержала итальянка Мара Фумагалли, показав время 3:54.15, всего на минуту обогнав финку Сини Алусниеми.