Веломарафон по Доломитам

Гектор Леонардо Паес Леон и Мара Фумагалли стали победителями марафона на горных велосипедах в Доломитовых Альпах.

Соревнования под названием "Геройские Доломиты" (Hero Dolomites) называют "самыми сложными в мире".

И неспроста: велосипедисты должны подняться в общей сложности на 4500 метров. Трасса протяженностью 86 км пролегает на высотах до 2500 метров над уровнем моря.

4000 участников из 41 страны стартовали в долине деревни Сельва, находящейся на высоте более 1500 метров.

36-летний колумбийский велогонщик Паес Леон финишировал с результатом 4:30.52, на четыре минуты опередив занявшего второе место швейцарца Урса Хубера.

В женской гонке на 60 км победу одержала итальянка Мара Фумагалли, показав время 3:54.15, всего на минуту обогнав финку Сини Алусниеми.