Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост главы тори, Рааб выбыл из гонки

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон упрочил лидерство в борьбе за кресло лидера тори и премьер-министра страны. Он получил во втором туре голосования среди консерваторов 126 голосов.

В третий раунд, намеченный на 19 июня, прошли также нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант (46), министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (41), министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37), глава МВД королевства Саджид Джавид (33).

Для того, чтобы преодолеть барьер второго тура голосования, кандидатам требовалась поддержка 33 депутатов-консерваторов или 10% от численности фракции тори в Палате общин. Эта задача оказалась непосильной для экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, который получил поддержку 30 депутатов.

Борис Джонсон получил наибольшую поддержку в первом туре выборов лидера Консервативной партии Великобритании. Джонсон, бывший министр иностранных дел и ведущий участник кампании за "брексит", получил 114 голосов из 313 на голосовании среди консерваторов. Вместе с ним прошли еще 6 кандидатов.