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Cult

Сто автомобилей на столетний юбилей

Сто автомобилей на столетний юбилей
 Ольга Патапенка 
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100 автомобилей на 100-летний юбилей. Французский автопроизводитель Citroën в честь своего дня рождения организовал выставку под открытым небом в Париже.

Здесь все желающие смогли увидеть автомобили, ознаменовавшие историю марки, которая была основана Андрэ-Густавом Ситроеном через несколько месяцев после Первой мировой войны.

Линда Джексон, генеральный директор Citroën:

"Почему 15-й округ? Потому что именно здесь родилась автокомпания. Здесь Citroën произвел свой первый автомобиль, модель "Type А" была собрана здесь в 1919-1920 годах. Таким образом мы возвращаемся к истокам Citroën, мы в самое сердце компании. Именно поэтому мы выбрали это место".

На выставке были представлены вошедшие в историю гоночные автомобили, а также те, которые не развивали высокую скорость.

Например, модель 2CV (дё-шево), раскритикованная французской прессой за свой дизайн и низкую мощность двигателя, максимально развивала 50км/ч. Однако из-за низкой стоимости и простоты в обслуживании, этот автомобиль завоевал популярность во всём мире.

Ксавье Креспин, исполнительный директор ассоциации "L'AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS"

"Модель 2CV - это настоящий прорыв своего времени, потому что автомобили стали более доступными для публики. Особенностью Citroën в те годы было то, что компания смогла предложить автомобиль, который мог себе позволить практически каждый.

Всего за 42 года производства этой модели были проданы более 5 млн экземпляров. Таким образом этот автомобиль вошёл в историю, как одна из самых хорошо продаваемых.

Также на выставке были представлены модели с новейшими технологиями, такие как концепт-кары с электронным приводом и искусственным интеллектом.