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мир

Берлин решит жилищную проблему

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 Ольга Патапенка 
Берлин решит жилищную проблему
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Германия решит жилищную проблему

Одна из острейших проблем Германии - нехватка жилья и дороговизна аренды может быть решена в ближайшее время. Власти Берлина одобрили план по заморозке арендной платы на ближайшие пять лет.

Законопроект будет принят в январе будущего года. Под его действие попадут почти полтора млн квартир и домов, одна новостройки и социальное жилье закон не затронет.

В среднем ежемесячная аренда жилья в Берлине сейчас обходится более чем в €1000. С начала этого года арендная плата выросла как минимум на 7%, а за последние десять лет - вдвое.

Тем не менее Берлин - не самый дорогой город Германии. По данным одной из международных платформ арендного жилья столицу обходят Мюнхен, Гамбург и Франкфурт.

Бесспорный чемпионом Европы по дороговизне арендной платы остаётся Лондон. Здесь средняя цена составляет более €2000.