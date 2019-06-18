В Норильск пришла голодная медведица

На окраине Норильска появился белый медведь. Подобного гостя здесь не встречали 40 лет, так как город расположен более чем в 500 км от морского побережья – естественной среды обитания этих хищников.

Охотоведы установили, что в городах забрела медведица, которая, вероятно, испытывает проблемы со здоровьем, вызванные недоеданием. Кормовой базе белых медведей в последнее время угрожает глобальное потепление, из-за которого тают прибрежные льды, в результате чего животные вынуждены отправляться в поисках пищи вглубь материка.

Ослабленная долгим переходом медведица ведёт себя спокойно, но власти призывают местных жителей не приближаться к ней слишком близко. В среду в Норильск должны прибыть зоологи из красноярского зоопарка "Роев Ручей". Они обследуют состояние здоровья животного и определят, следует ли его отправить обратно в дикую природу на побережье Карского моря или поместить в зоопарк под надзор специалистов.