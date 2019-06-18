Бразильский строительный гигант Odebrecht объявил себя банкротом. Компания сочла, что процедура защиты от кредиторов при банкротстве - наиболее оптимальный способ реструктуризации долга в 13 миллиардов долларов, поскольку кредиторы добиваются ареста активов корпорации за невыплаченные обязательства.

В 2014 году Odebrecht оказалась в центре крупнейшего в истории Латинской Америки коррупционного скандала, затронувшего десят стран региона. Следствие выяснило, что руководство компании течение долгих лет занималось подкупом высокопоставленных политиков для получения выгодных контрактов.

Дело получило названия "Лава Жату". Среди его фигурантов - отбывающий тюремный срок экс-президент Бразилии Лула да Силва и покончивший с собой при аресте бывший президент Перу Алан Гарсия.