СИПРИ оценил мировой ядерный арсенал

Ядерных боезарядов в мире становится меньше, но державы, обладающие ядерным оружием, намерены его модернизировать. Такой вывод содержится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). Если в прошлом году в мире насчитывалось 14465 ядерных боезарядов, то в этом году их число составляет 13865.

Уменьшение совокупного ядерного арсенала произошло за счёт России и США, которые в 2018 г. достигли лимита, оговоренного в договоре СНВ-III от 2010 г. Срок этого договора истекает в 2021 г. и пока ничто не указывает на то, что он будет продлён.

На Россию и США приходится 90 % мировых запасов ядерных боезарядов. По данным СИПРИ, в настоящее время общее количество ядерных зарядов в России составило около 6500, а в США – 6185. Из них на боевом дежурстве находятся соответственно 1444 и 1750 боеголовок. Остальные боеголовки находятся либо в резерве, либо в ожидании демонтажа.

Такие члены ядерного клуба как Китай, Индия и Пакистана заявляют о наращивании своего ядерного арсенала. Вхождение в состав ядерных держав КНДР вопреки Договору о нераспространении ядерного оружия остается предметом озабоченности мирового сообщества.