Новый мэр — новые правила

Три дня спустя после вступления в должность новый мэр Мадрида, сторонник консервативной Народной партии (НП) Испании Хосе Луис Мартинес-Альмейда начал сворачивать один из самых значимых проектов своей предшественницы Мануэлы Кармен.

Речь идет о плане под названием "Центр Мадрида", в рамках которого были разработаны меры по сокращению уровня содержания в воздухе вредных примесей на территории города площадью 472 га. Проект поддержали жители Мадрида и движения по защите окружающей среды.

По данным общественного объединения "Экологи в действии", благодаря этому плану в минувшем апреле уровень диоксида азота в этой части испанской столицы снизился на 48% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Новые городские власти объявили, что с 1-го июля больше не будут штрафовать за вождение в этой зоне загрязняющих окружающую среду транспортных средств.

В объединении "Экологи в действий" заявили, что в ближайшие дни в Мадриде состоится акция протеста.