Военные самолёты у границ

Истребители британских ВВС дважды в конце прошлой недели поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства. В заявлении отмечается, что российские самолёты не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.

А в понедельник российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, приближающиеся к государственной границе РФ со стороны Черного и Балтийского морей. Министерство обороны России сообщает, что неделю назад Су-27 также поднимался для перехвата двух самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции у российской границы в районе Балтийского моря.