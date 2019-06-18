Суд Махачкалы арестовал журналиста-салафита Абдулмумина Гаджиева

Советский районный суд Махачкалы в понедельник арестовал на два месяца редактора местной газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Журналиста подозревают в финансировании террористических группировок. Как нам сообщил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, судья не принял во внимание заявления адвокатов о том, что еще один подозреваемый по этому делу, Кемал Тамбиев, появившийся в зале суда с огромным синяком под глазом, дал показания против Гаджиева под пытками. Сам журналист рассказал, что познакомился с Тамбиевым только после задержания.

Заседание проходило в закрытом режиме, но тем не менее в распоряжении редакции "Черновик" оказалась аудиозапись выступления Гаджиева:

"Я внимательно слушал обвинение, оно основывается на словах Кемала Тамбиева. Единственное упоминание обо мне с чьих-то слов. Якобы есть некая группа "вКонтакте", где я являюсь админом и подписано моим именем. С него веду сборы. Ответственно заявляю, что никогда не вёл никакие группы "вКонтакте".

Журналисты "Черновика" называют обвинения в адрес Гаджиева абсурдными. "Сегодня органы следствия обвиняют Абдулмумина Гаджиева, человека, которому террористы из запрещенной организации ИГИЛ ранее выносили смертный приговор, в финансировании терроризма и в участии в террористических организациях", - говорится в видеообращении сотрудников издания.

"Попытка заставить журналистов замолчать"

Журналисты убеждены, что арест Гаджиева – это попытка заставить сотрудников "Черновика" замолчать или и вовсе добиться закрытия издания, которое регулярно пишет о борьбе с коррупцией и проводит журналистские расследования. "Нас очень многие представители коррумпированных кланов и групп ненавидят, - заявил заместитель главного редактора в интервью Euronews, - на неофициальном уровне представители силовых структур нам так и заявляют, что наша такая активная позиция их не устраивает".

Почему же задержан был именно Гаджиев, а не какой-то другой сотрудник редакции? Магомедов связывает это с религиозными взглядами Гаджиева. "Дело в том, что если гранату или наркотики подкинуть какому-то другому представителю редакции, то будет слишком очевидно, что это попытка силовых структур закрыть газету. Абдулмумин Гаджиев – салафит. Он человек религиозный, умеренных взглядов, но в то же время он является представителем течения, нетрадиционного для основной массы мусульман в Дагестане. И так как в общественном сознании силовики стараются показать, что салафиты являются основой террористического подполья, то и Абдулмумина Гаджиева пытаются притянуть к террористическому подполью".

Пикет в поддержку Гаджиева. Махачкала "Черновик"

По словам адвокатов, Гаджиева подозревают в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии терроризму (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). По этим статьям журналисту грозят от 10 до 20 лет тюрьмы.

Гаджиев был задержан 14 июня по подозрению в том, что он вместе с еще десятью фигурантами дела переводил деньги дагестанскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (известному как Абу Умар Саситлинский), которого ФСБ связывает с группировкой ИГИЛ (сам Ахмеднабиев связь отрицает). Как считает следствие, деньги собирались через счета благотворительных фондов "Ансар", "Амана" и "Мухаджирун", которые создали подозреваемые. Кроме того, деньги переводились на счета в платежных системах Qiwi, WebMoney и "Яндекс.Деньги".

В декабре 2018 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности группы, которая, как считают в Федеральной службе безопасности, была создана Ахмеднабиевым "под видом благотворительности" для финансирования запрещенных в России террористических группировок ИГИЛ и "Фронт Ан-Нусра". "Злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи подвергались целенаправленной идеологической обработке", - говорится на сайте ФСБ. По данным следствия, с 2016 года исламисты получили более 38 млн рублей.