Отношения ЕС и США при Трампе

Президентская гонка в Соединённых Штатах по сути стартовала, и Дональд Трамп готов переизбраться!

Таким новостям не рады на этой стороне Атлантики. Отношения между Евросозом и Америкой ухудшились при нынешнем хозяине Белого дома.

Влиятельный бельгийский либерал Ги Верхофстадт написал в Twitter: "США, когда-то бывшие лидером свободного мира, нуждаются в президенте, который противостоит раздорам, а также ультраправым фанатикам, м не распространяет их ненависть".

Но брюссельский политолог предполагает, что второй срок Трампа может быть как хуже, так и лучше для Европы:

«Возможно, он продолжит идти по пути, которым он шёл до сих пор, сознательно давя на европейцев и причиняя им неудобства, к чему они не привыкли, - сказал Питер Чейз. - Тогда в следующие четыре года его президентства в двусторонних отношениях будет гораздо больше распрей.

Но думаю, европейцы должны учитывать, что, когда Джордж Буш-младший был избран на второй срок, его политика стал совершенно иной, чем в первый срок, особенно в отношении ЕС. Поэтому не исключено, что господин Трамп тоже сможет измениться. »

Пока же европейцы очень недовольны переменами, которые произвёл Трамп, придя к власти. Сейчас они отчаянно пытаются спасти то, что осталось от ядерной сделки с Ираном, когда-то провозглашенной важнейшим дипломатическим прорывом.

Ситуацию усугубляет эскалация напряженность в регионе Персидского залива, вину за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.

И, наконец, есть трансатлантические торговые отношения ухудшились при нынешнем президенте. До сих пор Трамп не обложил пошлинами европейские автомобили. Но, возможно, он держит такую меру в резерве.