Совет ЕС вступился за Кипр

Совет Европейского союза выразил серьёзную озабоченность действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра. Речь идёт о бурении на газовом месторождении «Афродита», расположенном на шельфе у берегов Кипра. По мнению Анкары, шельф принадлежит Турецкой Республике Северного Кипра, которую признаёт только Турция.

Евросовет обещает внимательно следить за развитием событий и просит Еврокомиссию представить варианты мер, которые может предпринять ЕС в знак солидарности с Республикой Кипр.

С требованием однозначно осудить действия Турции к Брюсселю ранее обратились президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и премьер-министр Греции Алексис Ципрас. В пятницу о том, что деятельность Турции на шельфе противоречит международному праву заявили участники VI саммита средиземноморских стран ЕС, который проходил на Мальте.

10 июня власти Республики Кипр выдали ордер на арест членов экипажа турецкого бурового судна «Фатих» и находящихся на судне сотрудников турецкой нефтяной компании TPAO.