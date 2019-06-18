Фламандские националисты. Парламентские перегруппировки

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В пивной под названием, в котором есть слово «радикал», собираются сторонники партии Vlaams Belang (Фламандский интерес). В городе Руселаре с населением 60 тысяч в Западной Фландрии эта ультраправая партия получила на майских выборах 23,9% голосов. Главные темы бесед за напитком - иммиграция, ислам и разногласия в Бельгии.

«Ислам опасен для страны, для всей Европы, поэтому мы должны с ним бороться, - говорит Филип. - Ислам нужно одолеть демократическим путем - не знаю, как именно, но демократично, а не с помощью оружия или насилия ».

Во всём фламандском регионе эта партия набрала 18% голосов и стала второй политической силой после Нового фламандского альянса. В сумме эти две националистические организации пользуются поддержкой более чем 40% избирателей.

«Я не нацист и не фашист, я не из тех, кого так называют, - говорит политик Воутер. - На самом деле мы просто ставим наших людей впереди других. «

В последние годы во Фландрию прибыло из-за пределов Европы много беженцев и нелегальных мигрантов. На этом обстоятельстве сыграли националисты.

«Скорость, с которой наш регион становится всё более пёстрым, слишком велика для нас и многих людей, - продолжает Воутер. - Это замечает не только моя политическая партия, но и другие коренные фламандцы. Люди чувствуют, что их города меняются слишком быстро «.

Хотя уровень преступности в Бельгии в прошлом году достиг самой низкой отметки за 18 лет, многие в Руселаре говорят, что местным жителем стало небезопасно.

Корреспондент Euronews Шандор Жирош спросил одного из них, какое будущее он хочет для Бельгии?

«Какое будущее для Фландрии, - поправляет Ремко. - Я не верю в будущее Бельгии как страны. Я хочу видеть Фландрию самостоятельной. Чтобы работающему фламандскому парню можно было спокойно погулять, выпить и ещё чего-нибудь, не оглядываясь себе за спину. «

Во Фландрии говорят на нидерландском языке, в ней проживает 68% населения Бельгии. В экономическом отношении этот регион сильно обгоняет франкоязычную Валлонию, производительность труда в нём примерно на 13% выше, в заработная плата на 7%.

Vlaams Belang выступает за то, чтобы Фландрия прекратила субсидировать Валлонию, а для этого провозгласила свою независимость.

«Если вы состоите в браке, платите за всё, и ваш супруг или супруга больше не хочет ударить палец о палец, то может быть, лучше развестись», - подытожил Воутер.

Новый лидер социал-демократов

Партийная фракции социал-демократов избрала своим председателем испанку Ираче Гарсиа. Соперников у неё не было после того, как немец Удо Бульманн сложил с себя председательские полномочия.

Хотя на майских выборах социал-демократы понесли потери, они остаются второй по величине парламентской группой.

Перегруппировка либералов

Бывший премьер-министр Румынии и еврокомиссар Дачиан Чолош пытается возглавить парламентскую фракцию "Обновление Европы". Она будет создана вместо Альянса либералов и демократов за Европу и объединит центристские партии вокруг движения президента Франции Эммануэля Макрона.

Челош также потенциальный кандидата на президенских выборах этого года в Румынии.

Неравенство при оплате немецких дорог

Главный суд Евросоюза признал ущемляющей интересы иностранцев и поэтому незаконной плату за проезд по дорогам Германии. Она хотела внедрить такую систему в следующем году, но встретила возражения со стороны соседних Австрии и Нидерландов. Со всех водителей предполагалось взимать по 130 евро в год, но немцам это было бы компенсировано возвратом налога на автомобиль.