Скопье и Тиране придётся подождать

Албании и Северной Македонии придется подождать: на встрече в Люксембурге министры иностранных дел 28 стран Евросоюза отложили до октября решение вопроса о начале переговоров с Тираной и Скопье на предмет их вступления в ЕС. За задержку процесса расширения высказались в частности Германия, Дания, Нидерланды и Франция.

Это решение нанесло новый удар по надеждам двух балканских государств. Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства также не скрывал своего разочарования:

"Вызывает сожаление тот факт, что лишь меньшинство государств-членов поддержали четкое предложение Еврокомиссии начать с Албанией и Северной Македонией переговоры о присоединении. На карту поставлено доверие ко всем нам, все стимулы и рычаги для проведения амбициозных реформ в регионе также поставлены на карту".

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев ранее предупреждал, что отсрочка начала переговоров может привести к потерей его правительством популярности, чем, по его словам, немедленно воспользуются националистические антиевропейские силы. Подписав Преспанское соглашение с Грецией, Заев снял последнее препятствие на пусти своей страны в ЕС.

Премьер-министр Албании Эди Рама также говорил, что доверие к ЕС будет подорвано, если Брюссель не выполнит своих обещаний. Еврокомиссия в прошлом месяце заявила, что обе страны провели реформы, требуемые Брюсселем, и рекомендовала начать с ними официальные переговоры о членстве незамедлительно.