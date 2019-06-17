ЧМ по футболу среди женщин: Франция и Германия в 1/8 финала

Франция, Норвегия, Германия и Испания вышли в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу среди женщин, который проходит во Франции. В ходе заключительного тура группового этапа немки разгромили команду Южной Африки со счётом 4:0, большинство голов были забиты в первом тайме. ЮАР, не завоевав ни одного очка на чемпионате, осталась на последней строчке в группе. Команды Китая и Испании сыграли вничью, что обеспечило сборной королевства второе место в группе и выход в плей-офф.

Француженки завершили выступление в групповом этапе третьей победой — встреча со сборной Нигерии завершилась со счётом 1:0. Команда Франции при этом показала практически абсолютное превосходство на поле — 78% владения мячом и 22 удара по воротам против всего одного у нигериек. Второе место в группе А заняла сборная Норвегии. В решающем поединке она обыграла команду из Южной Кореи со счётом 2:1.

Во вторник определится судьба команд-участниц группы C. В Валансьене встретятся Италия, чей выход в 1/8 уже предрешён, и Бразилия, чьё второе место может оказаться под вопросом, если в Гренобле Австралия с крупным счётом обыграет Ямайку, одного из аутсайдеров группового этапа.